Son dakika! ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme
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Son dakika! ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme

Son dakika! ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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