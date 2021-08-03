Son Dakika-Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın mı çıktı? Artvin'de yangın çıktı mı? Artvin Yusufeli yangın son durum nedir? Artvin'de son durum nedir?

Türkiye'nin orman yangınlarıyla savaşı tüm hızıyla sürüyor. Birçok yerde peş peşe çıkan yangınlar internette araştırılmaya devam ediyor. Bir haftadır devam eden yangınlar ciğerlerimizi yakarken, son dönemde en çok merak edilen Son Dakika-Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın mı çıktı? Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı mı? Artvin Yusufeli yangın son durum nedir? soruları oldu. Peki, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın mı çıktı? Artvin'de yangın çıktı mı? Artvin Yusufeli'nde yangın!

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen yangın haberlerine yenileri eklenirken itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangınlar kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yangın haberleri ile ilgili bir kötü haber de Karadeniz bölgesinden geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap evin yandığı ve yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği bilgilere geldi.

ARTVİN YUSUFELİ YANGINI SON DURUM NEDİR?

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

VALİ YILMAZ DORUK'TAN AÇIKLAMA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, yayla olmasından dolayı yangına müdahalede zorluk yaşandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, "Vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. Kısmen ormanlık da alan. Bunu da dikkate alarak müdahale ediyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar" dedi. -