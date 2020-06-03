Son dakika... Artvin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Demirkıran'a ziyaret Son dakika haberleri: Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Artvin Şube Başkanı Faruk Bülent Yazgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Artvin Şube Başkanı Faruk Bülent Yazgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret etti. Demirkıran'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete, TFFHGD yönetim kurulu üyeleri Soman Özdemir, Doğan Can Bilgin ve Muhammet Ali Öztürk de katıldı. Ziyarette, 2020-2021 sezonunun, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecine göre planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak: AA