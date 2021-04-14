Son dakika... Artvin'de yatırımlar koordinasyon kurulu toplantısında değerlendirildi
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Son dakika... Artvin'de yatırımlar koordinasyon kurulu toplantısında değerlendirildi

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Artvin'de yatırımlar koordinasyon kurulu toplantısında değerlendirildi

Son dakika haberi: Artvin'de 2021 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Artvin'de 2021 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Salih Poçanoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum ve yatırımcı kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilde devam eden proje ve yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda, dönem sonu itibarıyla il genelinde toplam 191 projenin uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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