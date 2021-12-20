Son dakika! Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli M.Ç'nin kaldığı adreste yapılan aramada, poşet içerisinde 2,04 gram esrar, folyo kağıdına sarılı 0,80 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet