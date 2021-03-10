Son dakika: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

10.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:40
Son dakika: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haber: Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Arhavi ilçesinde operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları tır ve yolcu B.A'nın üzerinde narkotik dedektör köpeği Ivan'ın yardımıyla arama yaptı.

Aramada, B.A'nın montunda 4 poşette toplam 383 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:44:00. #1.14#
title