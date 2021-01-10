Son dakika: Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı

10.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:50
Son dakika: Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika habere göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprücü köyünde bir tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Hopa ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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