Son dakika! Artvin'de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı
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Son dakika! Artvin'de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

30.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:28
Son dakika! Artvin'de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Zorlu köyünde bir kereste doğrama atölyesinde yangın çıktı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Zorlu köyünde bir kereste doğrama atölyesinde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında kereste atölyesinin yanı sıra bir ahır ve bir merek kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Borçka ilçesi Zorlu köyünde Ahmet Özbayrak, Süleyman Özbayrak ve Enver Özbayrak'a ait kereste doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede alevler, atölyenin hemen bitişiğinde bulunan ahır ve mereğe sıçradı. Yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında atölye, ahır ve merek tamamen yanarken, can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangında büyük bir maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

Son dakika! Artvin'de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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