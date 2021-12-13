ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI - Haberler
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ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

ARTVİN'de bir kafeteryada çıkan yangında 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de bir kafeteryada çıkan yangında 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çayağzı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında bir kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden müşteriler dışarıya kaçışırken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ellerinde yanıklar oluşan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

ARTVİN'DE KAFETERYADA YANGIN: 8 YARALI

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Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri

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