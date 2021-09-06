Son dakika! Artvin'de jandarmanın yaptığı operasyonda ruhsatsız tabanca ile tüfekler ele geçirildi
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Son dakika! Artvin'de jandarmanın yaptığı operasyonda ruhsatsız tabanca ile tüfekler ele geçirildi

Son dakika! Artvin'de jandarmanın yaptığı operasyonda ruhsatsız tabanca ile tüfekler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Artvin'de jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri yakalandı.

Artvin'de jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kalburlu köyünde yaşayan Y.Ç'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet ruhsatız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet silah gövdesi ile farklı kalibrelerde 95 adet fişek ve fişek dolumun da kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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