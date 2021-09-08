Son dakika: Artvin'de jandarma ekipleri çocukları kişisel güvenlik konusunda bilgilendiriyor

Bir son dakika haberine göre Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret ederek, öğrencileri kişisel güvenlikleri hakkında bilgilendiriyor.