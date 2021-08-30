Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti
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Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Artvin'in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede pastane işleten Uğur Çil (40), iş yerinde bulunan bulaşık makinesinde meydana gelen elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti. Çil'in cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin yarın Borçka ilçesinde öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - ARTVİN

Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Artvin'de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti - Haberler
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