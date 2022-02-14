Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Artvin'de meydana gelen bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

ARDANUÇ, ARTVİN (İHA) - Artvin'de meydana gelen bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan olayda Alim D. ile Tolunay A. arasında Hükümet Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Tolunay A., Alim D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Vücudunun değişik yerlerine bıçak darbesi alan Alim D. Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alim D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tolunay. A yaşanan olay sonrası emniyete giderek teslim oldu. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title