Son dakika... Artvin Çoruh Üniversitesinden uzaktan eğitim sürecinde doğal ortam videolu temel kayak dersleri
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Son dakika... Artvin Çoruh Üniversitesinden uzaktan eğitim sürecinde doğal ortam videolu temel kayak dersleri

Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Son dakika... Artvin Çoruh Üniversitesinden uzaktan eğitim sürecinde doğal ortam videolu temel kayak dersleri

Son dakika haberler... Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde doğal ortamda çekilen videolarla kayak eğitimi veriliyor.

Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde doğal ortamda çekilen videolarla kayak eğitimi veriliyor.

AÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, AA muhabirine, üniversitelerinin temel kayak eğitim dersi verilen ender üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Artvin'in sahip olduğu kayak merkezi ve baraj gölleriyle kış ve su sporları için elverişli bir il olduğuna işaret eden Özkan, bu nedenle üniversitelerinde hem kano hem de kayağın seçmeli ders olarak okutulduğunu belirtti.

Özkan, bu derslerin uygulama ağırlıklı dersler olması nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde verimin düştüğünü ifade ederek, "Salgında online derslerimiz devam ediyor ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ben de bunun bir nebze de olsa önüne geçmek için her haftanın dersini Atabarı Kayak Merkezi'nde çekiyorum. Bu çekimler üzerinden öğrencilerimle online ders işliyoruz. Öğrencilerimize aktarabildiğimiz kadarıyla aktarıyoruz." dedi.

Bu yöntemle derse ilginin arttığına dikkati çeken Özkan, "Amacımız dersin gerçekçi olması. Uygulamalı anlatınca öğrenmesi daha kolay oluyor. Kayak dersini teoride anlatmak çok da öğretici olmuyor." ifadesini kullandı.

Özkan, kayak merkezindeki çekimler için eşinden yardım aldığını kaydederek, "Hem ders anlatmak hem çekim yapmak zor oluyor. Öğrencilerim burada olmadığı için çekimlerde hem eşimden yardım alıyorum. Hiç alakası olmadığı halde kar soğuk demeden bana yardımcı olan eşime de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nisan ayı olmasına rağmen Atabarı Kayak Merkezi'nde hala kar olduğunu ve kayak yapma imkanı bulunduğunu aktaran Özkan, kar olduğu sürece çekimlere ve derslere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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