Son dakika! Arter, yaz tatilinde çocuklar için çevrim içi atölyeler düzenleyecek

Son dakika haberler: Arter, yaz tatilinde de farklı yaş gruplarından çocukların çağdaş sanatı keşfedip yorumlayacakları yeni çevrim içi atölyeler sunuyor.

Arter, yaz tatilinde de farklı yaş gruplarından çocukların çağdaş sanatı keşfedip yorumlayacakları yeni çevrim içi atölyeler sunuyor.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, her cumartesi 11.00'de düzenlenecek çevrim içi atölyelerde çocuklar, çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla karşılaşarak yaratıcı süreçleri deneyimleyecek.

Eğlenceli ve öğretici içerikleriyle "Müzede Kim Var?" atölyesi 3 ve 17 Temmuz, "Biçimler, Renkler, Heykeller" atölyesi 10 ve 31 Temmuz, "Tuvalin Ardındaki Sanat" atölyesi ise 24 Temmuz'da düzenlenecek.

Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşen ücretsiz atölyelere katılmak için "ogrenme@arter.org.tr" adresine elektronik posta göndererek kayıt yaptırılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz