Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?

02.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:54
Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası artçı depremler devam ediyor! İzmir'de son dakika depremi oldu mu?

İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?

SON DAKİKA ARTÇI DEPREMLERİ

haberler.com/haber/2020/11/02/son-dakika-artci-depremleri-2-kasim-izmir-de-13709548_2208_m.jpg" title= "Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?" alt="Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?"class="medium-insert-image-active">

İlgili Haberler

Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?
Artçı deprem ne demek? Artçı deprem nedir? Artçı deprem neye denir?
Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?
İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Babel Ali Koç Tamer Tuna Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:54:40. #1.15#
title