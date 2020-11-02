Son dakika artçı depremleri! 2 Kasım İzmir'de deprem oldu mu?
02.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:54
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası artçı depremler devam ediyor! İzmir'de son dakika depremi oldu mu?
İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.