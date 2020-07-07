Son dakika! Artan vaka sayısına rağmen insanlar eve girmiyor
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Son dakika! Artan vaka sayısına rağmen insanlar eve girmiyor

Son dakika haberleri: Artan vaka sayısına rağmen insanlar eve girmiyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakası sayısında artış yaşanan iller arasında bulunan Gaziantep'te artan rakamlara rağmen sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymayan kişi sayısı oldukça fazla.

07.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:00

Artan vaka sayısına rağmen insanlar eve girmiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakası sayısında artış yaşanan iller arasında bulunan Gaziantep'te artan rakamlara rağmen sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymayan kişi sayısı oldukça fazla. Vatandaşlar yöre halkının virüsün ciddiyetini kavrayamadığını ve rahatça gezdikleri için vaka sayısının arttığını söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı. Kent genelinde hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

CEZAYA RAĞMEN KURALLARA UYULMUYOR

Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yapıyor. Kentte son 1 haftada sosyal mesafeye uymayan ya da maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye toplam 11 milyon 179 bin 647 lira para cezası uygulandı. Buna rağmen cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uymadan dolaşanların sayısı oldukça yüksek durumda.

'DÜĞÜNLERDE SİVİL POLİS DENETİM YAPACAK'

Bununla birlikte Valilik ek tedbirler alarak sosyal mesafe kuralına en çok uyulmayan ve vaka artışında önemli etken olan düğünlere sivil ya da resmi polis görevlendirerek denetleme kararı aldı. Vatandaşların büyük çoğunluğu ise insanların koronavirüsü ciddiye almadığını bu sebeple vaka artışının yüksek olduğunu söyledi. 'Bize bir şey olmaz' anlayışı ile herkesin cadde ve sokağa akın ettiğini söyleyen vatandaşların bir kısmı ise tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini söyledi.

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Son dakika! Artan vaka sayısına rağmen insanlar eve girmiyor

Kaynak: DHA

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