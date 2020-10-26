Son dakika... Artan Covid-19 vakalarıyla petrol fiyatları düştü
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Son dakika... Artan Covid-19 vakalarıyla petrol fiyatları düştü

26.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:09
Son dakika... Artan Covid-19 vakalarıyla petrol fiyatları düştü

Son dakika haberleri: Küresel düzeyde Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle yeniden ortaya çıkan talepte yavaş toparlanma kaygısının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Küresel düzeyde Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle yeniden ortaya çıkan talepte yavaş toparlanma kaygısının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Avrupa genelinde yalnızca geçen hafta içinde 1.3 milyon yeni vaka bildirilmesi ve İtalya ve İspanya'nın yeni önlemler açıklaması, petrol piyasalarında yatırımcılardaki talepte toparlanmaya ilişkin kaygıları artırdı. ABD'de de 45 eyalet, geçen hafta Covid-19 vakalarından artış bildirdi.

İsveç merkezli Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) analisti Bjarne Schieldrop, Libya'da sağlanan ateşkes sonrasında, ülkenin halen günde yarım milyon varil düzeyinde olan hampetrol üretimi, önümüzdeki dört hafta içinde 1.0 milyan varil düzeyine kadar yükselebilecek.Bir yandan da artan Covid-19 vakalarının talebi baskıladığını vurgulyan Schieldrop, "Denklemin iki yanı da petrole vuruyor; arz yanında Libya'nın artan üretimi, talep yanında da artan Covid-19 vakaları, petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor" dedi.

Gelişmelerin etkisiyle Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 40.86 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.21 düşüşle 38.97 dolara geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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