Son Dakika | Arslan: "Elazığ toparlanmayı çok hızlı bir şekilde sağladı"
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Son Dakika | Arslan: "Elazığ toparlanmayı çok hızlı bir şekilde sağladı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Arslan: 'Elazığ toparlanmayı çok hızlı bir şekilde sağladı'

Son dakika haberi... Elazığ depremi ve tüm dünyayı saran Koronavirüs (Covid-19) sürecine rağmen şehrin kendi iç dinamikleriyle toparlanmayı çok hızlı bir şekilde sağladığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 2020 yılı tablosunu geride bırakarak bir çok alanda 2019 yılının da üzerine çıkıldığını aktardı.

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Elazığ depremi ve tüm dünyayı saran Koronavirüs (Covid-19) sürecine rağmen şehrin kendi iç dinamikleriyle toparlanmayı çok hızlı bir şekilde sağladığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 2020 yılı tablosunu geride bırakarak bir çok alanda 2019 yılının da üzerine çıkıldığını aktardı.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Odanın Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü ile ilgili kurum, kuruluş ve TÜİK istatistiklerinden istifade edilerek kentin, bazı ekonomik verilerin tablo halinde paylaşıldığını aktararak, ekonomik toparlanma ile ilgili açıklamada bulundu.

2020 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ merkezli 6.8 şiddetindeki büyük deprem felaketi ile birlikte il ekonomisinin bir çok alanda 2019'a göre çok ciddi bir gerileme yaşadığını anımsatan Başkan Aslan," SGK göstergeleri, ihracat rakamları, geri ödemeler dengesi ve odamıza yeni üye kayıtları ile terk işlemlerinde bugün çok şükür 2020 yılını geride bırakarak 2019 yılının da üzerine çıkmış bulunmaktayız. Elazığ özel sektörümüzün ortaya koymuş olduğu bu dinamik süreç her türlü takdirin üzerindedir. Çünkü tüm dünya ile birlikte ülkemizdeki etkisi geçen yıl başlayan ve devam eden Covid-19 sürecine rağmen bu başarı ortaya çıkmıştır. Depremin ekonomimize yansıdığı bir çok alandaki olumsuzluklar ve şokların büyük kısmının geride kaldığını görüyoruz. Ancak, pandemi sürecinin etkileri özellikle iç ticaret ve piyasaları maalesef olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Okulların kapalı olması, üniversitemize dışarıdan öğrenci gelmemesi, Avrupa'dan gurbetçilerimizin çok az bir kısmının gelmesi, kurumlarımızın neredeyse tümünün seminer, panel, konferans, çalıştay, şenlikler, kutlamalar yapmaması ve buna bağlı olarak iç turizmdeki durgunluk özellikle hizmetler sektörümüzü çok olumsuz şekilde etkilemektedir"dedi.

"Ekonomi anlamında olumlu gelişmeler oldu"

İmalat sanayisinde canlanma ve krizlere rağmen üretim, kapasite artımının dikkat çektiğine değinen Aslan," İhracat rakamlarımız, oda yeni kayıtlar, terk işlemlerindeki düşüş, kapasite raporu düzenleme, protestolu senetlerdeki gerileme, karşılıksız çek sayısındaki düşüş, bir SGK'lı çalıştıran işyeri sayısındaki artış ekonomi anlamında olumlu gelişmeler olmuştur. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen özellikle döviz kurlarındaki çok ani dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar bekle gör taktiği ile süreci izlediğinden ve bu alanda istikrar oluşması beklendiğinden Yatırım Teşvik Belgelerinde istediğimiz başarıyı yakalamış değiliz. Bu durum inşallah yılın ikinci yarısı ile birlikte yeni bir döneme girecektir diye umut etmekteyiz. Bu yılın özellikle ikinci yarısı ile birlikte tekstil sektörümüzde çok yoğun bir şekilde istihdam seferberliği başlatacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tüm tarafların ve paydaşlarımızın gayretleriyle devam ediyor. İlimizin en önemli problemi olan işsizlik hususunda tekstil çok önemli bir şekilde açığı kapatacaktır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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