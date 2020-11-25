Son dakika! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek deprem konutlarına övgü
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Son dakika! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek deprem konutlarına övgü

25.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:35
Son dakika! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye tarafından inşa edilecek deprem konutlarına övgü

Gelen son dakika haberlerine göre Arnavutluk'ta geçen yıl yaşanan depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek konutlardan övgüyle söz eden Başbakan Edi Rama, buradaki standartların tüm binalarda korunması gerektiğini ifade etti.

Arnavutluk'ta geçen yıl yaşanan depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek konutlardan övgüyle söz eden Başbakan Edi Rama, buradaki standartların tüm binalarda korunması gerektiğini ifade etti.

Rama, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj ve Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ile Kurbin'e bağlı Laç bölgesinde depremzedeler için yapılacak konutların inşa edileceği alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların denetimi sırasında proje hakkında açıklamada da bulunan Rama, "Kardeşlerimiz burada standardı belirledi. Bu standardı tüm binalarda korumalıyız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Proje, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçiriliyor.

Öte yandan, Laç bölgesinde Türkiye'nin konut projesine ek olarak yeni hastane, belediye binası ve spor tesisleri gibi diğer projelerin de yapımı sürüyor.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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