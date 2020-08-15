Son dakika... Arnavutköy'deki feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
15.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:25
Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Arnavutköy Çilingir Yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Kazada her iki şoförün de durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Sürücülerden Mustafa Kemal Ü.'nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA