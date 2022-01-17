ARNAVUTKÖY'DE TEKEL BAYİİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE TEKEL BAYİİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de tekel bayiinin kepengini kırarak içeri giren 6 şüpheli, dakikalar içinde binlerce liralık hırsızlık yaparak kayıplara karıştı.

ARNAVUTKÖY'de tekel bayiinin kepengini kırarak içeri giren 6 şüpheli, dakikalar içinde binlerce liralık hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak tarihinde Arnavutköy'de yaşandı. 6 kişilik hırsızlık ekibi sabaha karşı Arnavutköy'deki bir tekel bayiine geldi. Tekel bayiinin kepengini kıran hırsızlar, içeri girerek içki ve sigaraları çaldı. Dakikalar içinde binlerce liralık içki ve sigara çalan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE TEKEL BAYİİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE TEKEL BAYİİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE TEKEL BAYİİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Tekel, Güncel, Haber

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