Son dakika: Arnavutköy'de polis otosuyla pikap çarpıştı, 2 polis yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de polis aracıyla arazi aracı pikabın çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy'de polis aracıyla arazi aracı pikabın çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu memba ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçmeye çalışan polis aracıyla pikap çarpıştı. Kaza sonrasında polis aracında bulunan görev başındaki 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı