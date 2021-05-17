Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHAArnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHA

Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İki yaralı kendilerini araçtan dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği yoldan çıkıp yakıt pompasına çarptığı ve çarpmayla birlikte yerinde döndüğü görülüyor.

Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA
Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA
Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA
Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Yeliz Kuvancı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:42:58. #1.14#

title