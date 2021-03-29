Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN
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Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kamera: Taylan Ergün / İSTANBUL DHAHalkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesindeki tünel kazıcı makinasında yangın çıktı.

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Kamera: Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesindeki tünel kazıcı makinasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro tüneli yoğun duman altında kalırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 23.10 sıralarında Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesinde yerin onlarda metre altında, tünel kazıcı makinasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan iş makinası nedeniyle tünel dumanla doldu. Haber verilmesi üzerine metro tüneli inşaat sahasında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

Metro inşaatında çalışan işçi olmadığı öğrenilirken yanan iş makinası itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tünelde oluşan dumanı tahliye ederken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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