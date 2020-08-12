Son dakika... Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Sigara çalan hırsızlar yakalandı Marketlerden sigara ve para çalan hırsızlar yakalandı Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallarda artan hırsızlık olaylarının üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne...

12.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:21

Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Sigara çalan hırsızlar yakalandı

Marketlerden sigara ve para çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallarda artan hırsızlık olaylarının üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Güvenlik Büro Amirliği ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonrasında market ve bakkallara girerek sigara ve tekel ürünleri çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de son zamanlarda market ve bakkallardan sigara ve tekel ürünleri çalınmasıyla alakalı çok sayıda ihbar gelmesi üzerine Arnavutköy Emniyeti olayla alakalı geniş kapsamlı bir proje başlatarak incelemelere başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek izleyen Güvenlik Büro ekipleri sigara ve tekel ürünleri çalan hırsızların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen hırsızların çaldıkları ürünleri daha sonra başka marketlere daha ucuz fiyatlara sattığı da öğrenildi.

Detaylı inceleme sonrası yapılan operasyonla tutuklandı

Ekiplerin detaylı incelemesi sonrasında kimlikleri tespit edilen hırsızlardan Yunus Akbaba dün öğlen saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak Yunus Emre Polis Merkezine getirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Yunus Akbaba daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yunus Akbaba'nın market ve bakkallarda hırsızlık yaparken beraberinde olduğu tespit edilen 2 şahısın arama çalışmaları ise polis ekipleri tarafından devam ediyor.

Arnavutköy'de marketi aynı hırsızlar tarafından soyulan Maşallah Gökyüzü, " Sabah saatlerinde polisler zilime basarak bakkalımın soyulduğunu söylediler. Bakkala gelip baktığımda bakkalımın korkuluklarını çıkartıp içeriye girmişler ve içeride raflarda ne kadar sigara varsa poşetleyip sırt çantalarına yerleştirmişler. Sigaralardan sonra kasada olan bozuk paralarımı, yazar kasamı, pos cihazımı ve güvenlik kamerası monitörünü de çalmışlar. Yaklaşık olarak 10 bin TL'lik bi zararım var şuanda. Satan da cezasını kessin alanda cezasını çeksin sonuçta hepimiz esnafız dükkanımıza gelen ürünlerin nasıl bu kadar ucuz olduğunu sorgulamamız gerekir bence bu sigarayı çalan kadar alan esnafta suçludur" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ufuk Bayraktar Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika... Arnavutköy'de marketleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:17:46. #1.15#
title