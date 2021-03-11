Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

11.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:50

Arnavutköy'de bir kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Hamit Kaplan Sokağı'nda kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü, iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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