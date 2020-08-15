Son Dakika: Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı: 1 ölü 4'ü çocuk 7 yaralı
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Son Dakika: Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı: 1 ölü 4'ü çocuk 7 yaralı

Son dakika habere göre ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada, 1 kişi ölürken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Son Dakika: Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı: 1 ölü 4'ü çocuk 7 yaralı
15.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:00

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada, 1 kişi ölürken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarılırken, sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için uzun uğraş verdiği ağır yaralı Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi'nin Hadımköy - Dursunköy kavşağında meydana geldi. Mahmut Ersin Aydoğan yönetimindeki 34 UM 1383 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Ülker yönetimindeki 34 DN 7344 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki toplam 8 kişi yaralandı. 4'ü çocuk toplam 7 kişinin içerisinde bulunduğu 34 UM 1383 plakalı araçtaki yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Çarpmanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan 34 DN 7344 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı araçta bulunan Hamza Eren Alkış, Mahir Efe Alkış, İbrahim Erdem Alkış, Burhan Alkış, Pınar Alkış, Miraç Kerem Alkış ve Mahmut Ersin Alkış ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Eski Edirne Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yerindeki yol temizleme çalışmalarının ardından kazanın gerçekleştiği yol, kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın şerit ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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