Son dakika haberleri | Arnavutköy'de karısını av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ARNAVUTKÖY'de karısını sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak yaraladığı, yerde yatan karısına tekrar ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Veysi Çelik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulamadı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Veysi Çelik getirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Öldürülen Hatice Çelik'in ailesinin avukatlarından Belma Eren İlbay, sanığın olay öncesinde silah aldığını, maktulü ve yakınlarını defalarca tehdit ettiğini söyleyerek "Sanık geçen celseye kadar hiçbir aşamada maktülün kendisini aldattığı yönünde imada bulunmamıştır. Sanığın eylemi tasarlayarak kasten eşi öldürmedir. Sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi. Avukat Hasret Adıgüzel, sanığın herhangi bir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadan tutuklu kalmasını talep etti.

"EŞİMİ KASTEN ÖLDÜRMEDİM"

Sanık Veysi Çelik son savunmasında, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek "Pişmanım. Eşimi kasten öldürmedim. Hepsi eşimin ailesi yüzünden oldu" dedi.

İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİMahkeme heyeti, sanık Veysi Çelik'i "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık lehine takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, 8 Haziran 2020 günü saat 09.00 sıralarında Arnavutköy'de Hatice Çelik'in silahla öldürülmüş vaziyette olduğunun kollukça görülmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda sanık Veysi Çelik'in ailesiyle görüşmesinden dolayı tartışmalar yaşadığı, eşi Hatice Çelik'i av tüfeğiyle vurduğu belirtiliyordu. İddianamede, olay üzerine oğlu olan İ.Ç.'nin evden aşağıya inerek Hatice Çelik'in yanına geldiği, sanığın yeğeni olan S.Ç.'nin kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen yerde yatan Hatice Çelik'e tekrar ateş ettiği anlatılıyordu. Sanığın olay sonrasında kaçtığı, 25 Haziran'da yakalanarak gözaltına alındığı ve ertesi gün tutuklandığı belirtilerek "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı