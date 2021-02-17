Son dakika! Arnavutköy'de karda oynayan iki kardeşin ilginç eğlencesi kamerada

ARNAVUTKÖY'de kar yağışına aldırış etmeyen 2 çocuk kıyafetlerini çıkararak karın içine atladı. Soğuk havaya aldırış etmeden karın içinde oynayan çocuğun ilginç görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

İslambey Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde 9 yaşındaki Kadir ve kardeşi 6 yaşındaki Kerim'in kıyafetsiz bir şekilde karın içinde oynadığı görülüyor. Çocukların yakınlarının çektiği görüntülere, çocuklar karda koşması, yuvarlanması, takla atması, kar topu oynaması yansıyor. Kardeşler, kar yığınlarının üzerinden de atlıyor. Çocuklar eğlenirken, diğer çocuklar da onları alkışlıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı