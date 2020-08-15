Son dakika! Arnavutköy'de iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Son dakika gündem haberine göre Arnavutköy'de, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de, iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hadımköy Eski Edirne Yolu'nda, Arnavutköy yönünde seyreden ve plakaları tespit edilemeyen 2 araç, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaynak: AA