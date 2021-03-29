Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
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Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Taylan ERGÜNİSTANBUL DHAArnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

Taylan ERGÜNİSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü M.Z.Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti. Şoförü bunun üzerine durmayan kamyondan dışarı atladı. Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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