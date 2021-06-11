Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı
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Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı Arnavutköy'de bir hırsız demir doğrama dükkanının önünde bulunan demirleri çalmaya çalıştı.

Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hırsız demir doğrama dükkanının önünde bulunan demirleri çalmaya çalıştı. Demirler ağır gelen hırsız, bu kez dükkanın önündeki tabelayı alarak hızla uzaklaştı. Tabela hırsızının o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan demir doğrama dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, demir doğrama ve kepenk işlemleri yapan bir dükkanın önünde bulunan demirleri çalmak isteyen hırsız uygun zamanı bekleyerek harekete geçti. Dükkanın önündeki demirleri almaya çalışın hırsız, demirler ağır gelince bırakarak sokakta uzaklaştı.

Bir süre sonra geri gelen hırsız, bu kez dükkan önündeki tabelayı almaya çalıştı. Tabelayı yüklenen hırsız, hızla sokaktan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri: Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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