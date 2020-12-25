Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

25.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:22
Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

Son dakika gündem haberi... Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Sarı Orkide Sokak'ta sabah saatlerinde bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yandaki binanın da çatısına sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı iki binaya aynı anda müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin İsmail Demir Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:24:28. #1.15#
title