ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de geçen ay bisikletli Raşit Vahap Kuru'nun (18), belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'de geçen ay bisikletli Raşit Vahap Kuru'nun (18), belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 12 Nisan'da Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Gölhisar Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Fatih Caddesi'nden Gölhisar Sokağa dönüş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan Raşit Vahap Kuru'ya çarptı. Kamyon sürücüsünün son anda fark ettiği talihsiz genç, bisikletiyle birlikte çöp toplama aracının lastikleri arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun lastikleri arasında sıkışan genci uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarabildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kuru'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

O ANLAR MOBESE KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, çöp toplama kamyonunun sokağa giriş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan Kuru'ya çaptığı anlar yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLETLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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