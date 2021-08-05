İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAArnavutköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına çok sayıda ilçeden itfaiye sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın idari kısmında elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. İlk olarak fabrika çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE AMBALAJ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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