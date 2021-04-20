Son dakika haberi... Arnavutköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Son dakika gündem haberi... Arnavutköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da saat 21.00 sıralarında İmrahor Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Yaralı oldukları görülen M.Ü. ve U.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede M.Ü. ile aralarında husumet bulunan F.T., K.T. ve İ.A. arasında kavga çıktığı, İ.A'nın yanındaki silahla M.Ü. ve yanındaki arkadaşı U.A'yı silahla yaraladığı, ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.T. ve K.T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken İ.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı