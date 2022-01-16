Son dakika! Arnavut öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyareti değerlendirdi

Son dakika haberleri... Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı çerçevesinde eğitimini sürdüren Arnavut öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin, iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı çerçevesinde eğitimini sürdüren Arnavut öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin, iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim gören Arnavut öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Arnavutluk'a yapacağı ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Majda Hoxhalli, Türkiye'ye 6 ay önce geldiğini, iki ülkenin kültürel anlamda benzerlik gösterdiğini söyledi.

Hoxhalli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yapacağı ziyarete ilişkin, "Bu ziyaret çok önemli, iki ülkeye katkı ve fayda sağlayacaktır. Bu ziyaretler hem ekonomik hem politik katkı sağlayacaktır. Türk iş insanlarının Arnavutluk'a, Arnavutluk iş insanlarının Türkiye'ye yapacağı yatırımlar için bir fırsattır bu ziyaret. Cumhurbaşkanının ziyaretini bir Arnavut olarak ülkem için bir fırsat olarak görüyorum. Arnavutluk'taki halk da benim gibi düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Hoxhalli, Türkiye'yi güçlü bir ülke olarak gördüğünü ve mezun olduktan sonra iki ülke arasında projeler yapmak istediğini aktardı.

"Arnavutluk küçük bir ülke, Türkiye'den öğreneceği çok şey var"

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera öğrencisi Erdin Sadiku ise Türkiye'nin desteğiyle eğitim aldığını belirterek, Türkiye'de çok sayıda akrabasının olduğunu ve kendisini "amcasının evindeymiş gibi" rahat hissettiğini söyledi.

Sadiku, Türkiye'ye çok alıştığını vurgulayarak, "Arnavutluk'a gidince kendimi yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hissediyorum, Türkiye artık evim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Sadiku, "Bu ziyaret bizim için çok büyük bir onurdur. İki ülke ilişkilerini daha iyi yapmak ve Balkanlardaki ilişkiler için çok önemli bir ziyaret. Türkiye artık gelişmiş bir ülke ve devlet. Arnavutluk küçük bir ülke ve Türkiye'den öğreneceği çok şey var." dedi.

Sadiku, bunun iş insanları için de önemli bir fırsat olduğunu aktararak, Türk şirketlerinin Arnavutluk'a açılımını sağlayabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde yanında yer almak istediğini söyleyen Sadiku, iki ülke arasındaki ziyaretlerin artırılması gerektiğini ve gelecekte ilişkilerin daha da güçleneceğini aktardı.

"Bu ziyaretler ile stratejik iş birlikleri artacaktır"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doktora Öğrencisi Nada Dosti, Türkiye'ye 2012'de geldiğini belirterek, Türkçeyi burada öğrendiğini, Türk kültürüne ve yemeklerine çok alıştığını belirtti.

Türkiye'nin kendisine fırsatlar sunduğunu, burada birçok kurumda çalıştığını dile getiren Dosti, "Oğlum Ensar, Türkiye'de doğdu ve şu an Türkçe konuşuyor." dedi.

Dosti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yapacağı ziyarette ilişkin ise şunları kaydetti:

"Arnavutlar olarak Türkiye'ye ve Erdoğan'a çok minnettarız. 2019'daki depremde bize çok yardımcı oldular. Gelecekte inşallah iki ülkenin ilişkileri daha da güçlenecek. Bu ziyaretler ile stratejik iş birlikleri artacaktır."