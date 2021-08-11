Son dakika... Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'u transfer etti
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Son dakika... Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'u transfer etti

Son dakika... Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'la anlaştı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicholas Hoag'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Nicholas Hoag, Fransa, İtalya ve Polonya liglerinde mücadele ettikten sonra geçen yıl Fenerbahçe'de yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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