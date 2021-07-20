Son dakika! Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tedavisinin ardından tutuklandı
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Son dakika! Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tedavisinin ardından tutuklandı

Son dakika! Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tedavisinin ardından tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri'nin Talas ilçesinde öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nu tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nu tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavisi biten T.T. (29), taburcu işlemlerinin ardından polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

T.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddiaya göre, özel bir okulda görev yapan Arife Nur Sarıoğlu (26), 20 Mayıs'ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sokakta birlikte yürüdüğü ve arkadaşlık teklifini reddeden T.T. tarafından tabancayla öldürülmüş, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Son dakika! Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tedavisinin ardından tutuklandı - Haberler
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