Son dakika: Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış
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Son dakika: Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış

Son dakika: Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınına madahale ederken arkadaşları Görkem Hasdemir'i kaybeden ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınına madahale ederken arkadaşları Görkem Hasdemir'i kaybeden ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarında da yer alan biilgide işçilerin arkadaşlarının cansız bedenini buldukları belirtildi.

Marmaris'te dün saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkt. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gönderildi. İşçiler, hortum çekerek alevlere müdahala etti. Bu sırada rüzgar bir anda terse döndü. Alevlerin arasında kalan işçiler, yangına müdahale ederken önlerinde olan Görkem Hasdemir'i kaybetti. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşlarını bulmak için alevlerin arasına daldı. Yaklaşık yarım sonra Bedelce ve Kolkesen arkadaşlarını ölü olarak buldu. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir'in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı. 

Bedelce ve Kolkesen'in polis kayıtlarına geçen ilk ifadelerinde şunları söylediği öğrenildi: "Yangın ihbarının ardından 5 kişi olarak yangın yerine gittik.Rüzgar ters esmeye başladı. Bir anda alevler etrafımızı sardı. Dumanla beraber göz gözü görmüyordu. Bu sırada yanımızdan kaybolan Görkem'i aramaya başladık. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında arkadaşımızı bulduk."Hasdemir'in alevlerden uzaklaşmaya çalışırken düşerek başını çarptığı, cenazesinin bulunduğu noktada bayıldıktan sonra yaşamını yitirdiğinin sanıldığı belirtildi.

Son dakika: Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış
Son dakika: Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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