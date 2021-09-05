Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı

Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle'nin (28) odasında hareketsiz şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Karagülle'nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından halası ve babası tarafından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı
Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu; geriye üç kelimelik paylaşımı kaldı
Genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu; geriye üç kelimelik paylaşımı kaldı
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü
Kasığında şırınga saplı erkek cesedi bulundu
Kasığında şırınga saplı erkek cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Fuat Oktay Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Alper Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:26:01. #1.15#

title