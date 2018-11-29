Son Dakika! Arjantin'de Gerçekleşmesi Beklenen Erdoğan-Trump Görüşmesinin Formatı Değişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri ertelediği öğrenildi.

GÖRÜŞME, RESMİ İKİLİ GÖRÜŞME FORMATINDA OLMAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gayriresmi bir görüşme yapacağını söyledi. Sanders, görüşmenin resmi ikili görüşme formatında yapılmayacağını aktardı.

"TOPLANTILAR İPTAL EDİLMEDİ"

Sanders, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Açık olmak gerekirse, Türkiye ve Güney Kore ile yapılacak toplantılar hala programda ve iptal edilmedi." ifadelerini kullandı.

TRUMP, PUTİN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Trump, bugün yaptığı açıklama ile Kerç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyi de iptal ettiğini duyurmuştu.