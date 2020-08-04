Son Dakika | Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı
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Son Dakika | Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı

Son dakika haberi... Arabalı yolcu taşımacılığı yapan gemi Marmara Adası açıklarında arızalanınca kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

04.08.2020 05:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 05:17

Arabalı yolcu taşımacılığı yapan gemi Marmara Adası açıklarında arızalanınca kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Avşa'dan dün 16.00'da hareket eden arabalı yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmaya ait gemi, Marmara Adası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiyi tahlisiye araçlarıyla Zeytinburnu'ndaki Zeyport limanına yanaştırdı.

Yaşanan arıza nedeniyle yolcular tepkilerini dile getirdi.

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Son Dakika | Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı

Kaynak: AA

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