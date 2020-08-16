Son dakika... Arınç yakın arkadaşının cenazesine katıldı Son dakika gündem haberi... Manisa'da araç kullandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yakın arkadaşı Av. Şerafettin Kabakçıoğlu, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Manisa'da araç kullandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yakın arkadaşı Av. Şerafettin Kabakçıoğlu, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazeye katılan Arınç'ın duygulandığı dikkat çekti.

Refah Partisi İl Başkanlığı yapan ve 2014 yılında Saadet Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu dün akşam saatlerinde Manisa'dan Saruhanlı istikametine doğru aracıyla seyir halindeyken fenalaştı. Kabakçıoğlu yanaştığı bir benzin istasyonu yakınında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç'ın gençlik ve üniversite yıllarından beridir en yakın arkadaşlarından ve hukuk fakültesi sonrası açtıkları ilk büroda ortağı olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu için Manisa Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Arınç, Kabakçıoğlu ailesinin yanına gelerek taziyelerini iletti. Arınç'ın cenazede duygulanması ise dikkat çekti.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından ikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Arınç'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve Kabakçıoğlu ailesi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA