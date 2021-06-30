Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı
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Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ni saran arıları daha önce vatandaşlarını yardımına koşan polis memuru Sinan Öztorun tarafından toplandı.

- Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı

İSTANBUL - Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ni saran arıları daha önce vatandaşlarını yardımına koşan polis memuru Sinan Öztorun tarafından toplandı. Arıların kovana koyulmasıyla mahalleli de rahat bir nefes aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Sultangazi'de arılar bir kez daha ortaya çıktı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir noktada toplanan arılar mahallenin kabusu olurken, onların yardımına ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sinan Öztorun yetişti. Hobi olarak arıcılık da yapan Öztorun, tulumunu giyerek yardıma koştu. Daha önce de vatandaşlara yardımcı olmak için etrafı saran arıları toplayan Öztorun, arıları kovana yerleştirince mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı.

Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak arıcılık ile uğraştığını belirten Sinan Öztorun, "Aslında arıcı değilim emniyet teşkilatında olay yeri inceleme grup amirliğinde görev yapıyorum ama hobi olarak da arıcılık ile uğraşıyorum. Faydalı ve sağlıklı bir sosyal faaliyet. Bal parası vermeden sezonda kendi balımızı çıkarıp afiyetle yiyoruz aynı zamanda eşe dosta da veriyoruz. Bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce Cebeci Mahallesi'nde bölgeyi arılar basmıştı haber verdiler. Ben de gidip arıları oradan almıştım. Dün akşam Rize'ye memleketine giden bir komşum beni aradı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir yerde arı var alabilir misin dedi. Ben de tabi dedim ve yola çıktım arabamın bagajında her zaman tulum bulunduruyorum tulumu giydim ve gidip arıları oradan aldım getirip bahçemdeki kovana yerleştirdim yaklaşık 2 çerçeve arı vardı ama bunlar daha yeni taze arılar bu yaz biraz güçlenip kış mevsimini atlatırsak seneye inşallah bunlardan bal yiyebiliriz dedi.

Vatandaşları uyardı

Öztorun, "Vatandaşlarımız mümkün olduğunca arı gördükleri zaman müdahale etmesinler. Çünkü arı sokması alerjisi olanlarda eğer müdahale edilmez ise ölümcül sebebiyet verebilir ve yaklaşık yarım saat içerisinde ölüm ile sonuçlanabiliyor. Bu nedenle muhakkak bir yerde arı görüldüğü zaman zabıtaya veya ilçe tarım müdürlüğüne ya da tanıdık bir aracı var ise ona haber vererek oradan aldırsınlar. Kendileri müdahale etmesinler" diye konuştu.

Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı
Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı
Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı
Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı
Son dakika! Arılarla başı dertte olan mahalleliyi polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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