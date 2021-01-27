Son dakika... Arı mucizesi propolis Covid-19 aşısının etkinliğini arttırıyor sitokin fırtınasını engelliyor

DÜZCE Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya arı mucizesi propolisin laboratuvar ortamlarında yapılan araştırmalara göre Covid-19 aşısının etkinliğini arttırdığı gibi sitokin fırtınasının da önüne geçtiğini söyledi

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi laboratuvarlarında yapılan araştırmalarda doğada arıların kendi koloni, kovan ve nesillerini korumak için yine kendi vücutlarında enzimleyerek oluşturdukları propolisin koronavirüs kapan birinin vücudundaki sitokin fırtınasını engellediği, bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Covid-19 aşısının etkinliğini de arttırıldığı ispatlandı.

Propolis hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya "Propolis gerçekten de arıların ürettiği, arıların kendi kolonilerini, kovanlarını, kendi nesillerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek ve korumak için ürettiği bir doğal üründür. Arılar yine propolisi doğadan toplayarak kendi vücutlarındaki enzimlerle işleyerek farklı bir ürün ortaya çıkarıyorlar. Katı bir materyal, yapışkan ve reçinemsi bir materyal. Materyalin çok güçlü antiseptik ve antimikrobiyal özelliği var. Hem dünyada yapılan çalışmalar var. Hem bizim yaptığımız çalışmalar aslında propolisin etkinliğinin insan sağlığında yararlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 1 yıl içinde Covid-19 enfeksiyonu ve bunun toplumda çok popüler olmasıyla birlikte propolisin Covid-19'a etkinliği hakkında araştırma yapıldı. Çoğunlukla çalışmalar laboratuvar ortamında yapılıyor. Bu deneylerin inşalarda da yapılması gerekiyor. Covid-19'a karşı antiviral etkinliği ispatlanmış durumda. Covid-19 virüsünü öldürücü özelliği bulunmaktadır" dedi.'PROPOLİSİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DENGELEMESİ'Propolisin en büyük özelliğinin bağışıklık sistemini dengelemek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Propolisin en büyük özelliği bağışıklık sistemini dengeleyici olmasıdır. Bağışıklık sistemi kendi vücudumuzda olan ve vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Karmaşık bir sistemdir. Birçok hücre, molekül ve bariyer bağışıklık sistemi içinde rol alır. Bunlar birbiri ile uyumlu ve dengeli çalıştığında vücudumuz bizi dışardan gelen etkenlere karşı korur" dedi.'ÖLÜMLER BAĞIŞIKLIK SİTEMİNİN AŞIRI ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANIYOR'Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, vücutta bağışıklık sisteminin zayıflığı kadar aşırı çalışmasının da sorun oluşturduğuna dikkat çekerek aşırı çalışan bağışıklık sisteminin akciğerlere zarar verdiğini buna da sitorkin fırtınası denildiğini söyledi. Kaya "Covid-19'da ölüm neden kaynaklanıyor? Aslında hepimizin duyduğu, ancak algılayamadığı sitrokin fırtınası denilen bir olayla karşılaşıyoruz. Eğer bağışıklık sistemi çok iyi çalışmıyorsa ya da bir kısmının gücü azalmışsa diğer kısım onu tolere etmek için harekete geçer. Bu durum bağışıklık sistemi fazla çalıştığında da problem yaratacak bir durumdur. Fazla çalışan hücreler bağışıklık siteminde kendi hücrelerimize zarar vermeye başlıyor. Yani mikrop ve kendi hücremizi ayırt edemez bir hale gelir. Kendisine saldırmaya başlar. Nitekim enfeksiyonun ileri dönemlerinde pnömoni geliştiğinde akciğerlere virüsün yayılmasıyla birlikte aslında dikkat edilecek olursa virüs direkt kendisi öldürmüyor. Bağışıklık sistemi akciğerlere saldırmaya başlıyor. Kendi bağışıklık sistemimiz kendi akciğerlerimizi yıpratmaya başlıyor. Akciğer yetmezliğine bağlı olarak ölüm gerçekleşiyor. Bu bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasını düzenlemeye de yardımcı oluyor. Propolisin içeriği düzgün doğru ayarlandığı zaman Covid-19 enfeksiyonuna karşı bir koruyucu etkinliği olabileceğini, enfeksiyon geçirmekte olan kişiler karşı da enfeksiyonun daha hafif atatılmasına yardımcı olacağına dair bilimsel kanıtlar var" dedi.'PROPOLİSİN DAMLASININ YANI SIRA KAPSÜLÜ VE PASTİLİNİ DE YAPTILAR'

Prof. Dr. Kaya propolisi damla, pastil ve kapsül şeklinde yaptıklarını dile getirerek, "Doğal haliyle kullanımı mümkün olmayan propolisten üniversitemizde standart bazı ürünler geliştirildi. Farklı kullanıcılara yönelik olarak piyasada en fazla bulunan damla versiyonu alkolsüz bir şekilde ve yüzde 90 üzerinde ekstrat içerecek şekilde geliştirildi. İçerisinde bor, çinko, oleuropein ve D vitamini de kullanıcıların ihtiyacı olarak kadar dozda içine oranlandı. Bunun dışında pastil ürünümüzü geliştirdik. Günde 3-4 kez kullanıma uygun bir şekilde propolis içeriği yüksek şekilde geliştirildi. Yine yeni bir ürün olarak propolis soft jel kapsül ürünü geliştirdik. Damla şeklinde üretemeyenler için kapsül şeklinde üretime uygun yine çinko, bor ve oleuropein destekli geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ