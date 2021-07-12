Son Dakika: Arefe günü tatil mi? 2021 Arefe günü yarım gün mü olacak?

Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe gününün yarım gün olup olmaması araştırılmakta. Kurban Bayramı'na yaklaşılırken "Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?" sorusunun cevabı gündemde yerini koruyor. Peki, Arefe günü tatil mi? 2021 Arefe günü yarım gün mü olacak? Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Kimler izinli sayılacak?

Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe gününün yarım gün olup olmaması araştırılmakta.Kurban Bayramı'na yaklaşılırken "Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?" sorusunun cevabı gündemde yerini koruyor. Peki, Arefe günü tatil mi? 2021 Arefe günü yarım gün mü olacak? Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Kimler izinli sayılacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü yarım gün resmi tatil uygulanıyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 Kurban Bayramı ve Arefe günü tarihi şöyle;

Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.