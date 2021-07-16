Son Dakika: Arefe günü Sağlık Ocakları açık mı 2021? 19 Temmuz Sağlık Ocakları çalışıyor mu?

Son Dakika: 2021 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar Arefe günü Sağlık Ocakları açık mı araştırmaya başladı. 19 Temmuz gününün yarım gün tatil olması kafaları karıştırdı. Peki, Arefe günü ve bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Arefe günü Sağlık Ocakları açık mı 2021? 19 Temmuz Sağlık Ocakları çalışıyor mu?

Son Dakika: 2021 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar Arefe günü Sağlık Ocakları açık mı araştırmaya başladı. 19 Temmuz gününün yarım gün tatil olması kafaları karıştırdı. Peki, Arefe günü ve bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Arefe günü Sağlık Ocakları açık mı 2021? 19 Temmuz Sağlık Ocakları çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

19 Temmuz Pazartesi günü bilindiği gibi Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak idrak edilecek. Aile Sağlığı Merkezleri'nin arefe günü çalışıp çalışmadığı da merak konusu olmaya devam ediyor. Resmi kurumların arefe günü yarım çalışması dolalyısıyla Sağlık Ocakları da 19 Temmuz arefe günü yarım gün çalışacak.

AREFE GÜNÜ HASTENELER AÇIK MI?

Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.