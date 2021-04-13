Son dakika... Ardahan'da zehirli ot uyarısı
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Son dakika... Ardahan'da zehirli ot uyarısı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika... Ardahan'da zehirli ot uyarısı

Son dakika haberler: Ardahan'da jandarma ekipleri, baharın gelmesiyle bilinçsizce tüketilen ve yörede halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otun tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ardahan'da jandarma ekipleri, baharın gelmesiyle bilinçsizce tüketilen ve yörede halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otun tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Ekipler, kent merkezinde ve bazı köylerde yaptığı çalışmada, söz konusu otun zehirlemelere neden olacağı uyarısını yaptı.

İl merkezi ile Göle ilçesinde son günlerde deli bat bat otu zehirlenmesi nedeniyle 7 kişinin hastanelere baş vurduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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